Zandvlietse Hoek richt weer het buikschuiven in

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Het WK Buikschuiven gaat zijn vijfde editie in. Vanaf een grote stelling van 7 meter hoog vertrekken 2 lange plastieke banen. Deze worden perfect glad gehouden door veel water, honderden liters schuim en ‘baancommissarissen’ die alles in het oog houden. Ook is er een kortere schans die uitkomt in een zwembad. Nieuw dit jaar is een extra dag voorbehouden voor bedrijven en verenigingen om een groepencompetitie aan te gaan.

Naast een extra dag buikschuiven is ook het muzikale programma dit jaar uitgebreid. Zo kan je zondag 13 augustus na het schuiven genieten van Uncle Phill en Nibat live op het buitenpodium. Zij brengen de nodige zomerse beats die de avond al dansend op gang zullen trekken. Nadien is het in de tent nog feest met Laston&Geo, Marcin, Nibat en Jeffius.

Ook dinsdag wordt de nodige muziek voorzien met Vic Smetley and the Bastards. Het buikschuiven vindt plaats op het terrein naast de Leeuw van Vlaanderen op de Zandvlietse Hoek

Programma: zondag 13/8 gratis inkom en deelname! 12 u.: deuren open; 13 u.30: start buikschuiven; 19 u.: prijsuitreiking met optreden Uncle Phill en Nibat (live); 23 u.: Dj’s Laston&Geo, Marcin, Nibat en Jeffius.

Dinsdag 15/8: gratis inkom, deelname 60 euro per ploeg; 12 u. : deuren open; 14 u. : start buikschuiven; 18 u.30: prijsuitreiking met optreden Vic Smetley a/t Bastards.

WK Buikschuiven op terrein aan de Leeuw van Vlaanderen, Antwerpsebaan 413, Zandvliet - Vooraf inschrijven: info@wkbuikschuiven.be - www.wkbuikschuiven.be