Hulde aan een man die de klok terug draaide

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Luchtbal-Rozemaai - Vanmorgen heeft burgemeester Bart De Wever de Antwerpse Gulden Sporenviering ingezet aan het grafmonument van zijn verre voorganger Leopold De Wael. Die was burgemeester van Antwerpen van 1872 tot 1892. Hij volgde Jan De Laet op van de meetingpartij die verordend had dat het Nederlands de enige officiële taal zou zijn van de Antwerpse gemeenteraad. Leopold De Wael draaide echter de klok terug en het zou wachten zijn tot Jan van Rijswijck de baas werd om het Nederlands in zijn glorie te herstellen.

Toch had De Wael zijn verdiensten. Hij liet de Scheldekaaien rechttrekkern en tijdens zijn ambtsperiode werden het Museum voor Schone Kunsten, het Stuivenbergziekenhuis, het Gerechtshof, de Nationale Bank, de Nederlandse Schouwburg en het Atheneum opgericht, terwijl dokken werden voltooid.

Na De Wever kwamen drie gastsprekers aan het woord. Het begon met Siddy Jobe, die deel uitmaakt van strategisch comité van StartUp Village, het laboratorium van de Antwerpse economie. Hij pleitte voor een innoverend en ondernemend Vlaanderen. Vervolgens kwam Jaouad Achab aan het woord. Deze 23-jarige kwam in 2009 uit Marokko naar Antwerpen. Hij werd Europees kampioen taekwondoo in 2014 en het jaar daarop wereldkampioen. Hij spreekt intussen perfect Nederlands onder meer dank zij de topsportschool van Wilrijk. Ten slotte was het de beurt aan Herman Verbruggen ondernemer en vooral gekend van de Kampioenen. Hij kreeg de lachers op zijn kant met enkele kwinkslagen en een niet alledaagse ode aan Antwerpen.

Voor het Vlaamse volkslied werd gespeeld (en meegezongen) brachten de burgemeester, gouverneur Cathy Berx, Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy en Mimi Vandamme, voorzitter van de adviesraad Cultuur, bloemenkransen aan bij het grafmonument. (sdl)