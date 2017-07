Gouden huwelijksfeest te Berendrecht

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Zaterdag 8 Juli vierden Frieda De Backer ( 69) en Leo Orens (70) hun gouden huwelijksverjaardag. Burgemeester Geeraerts en schepen Sempels kwamen hen gelukwensen namens het district.

Leo is afkomstig van de Zuidvest in Zandvliet en ging als jonge gast eerst aan de haven werken om na enkele jaren de overstap te maken naar BASF dat toen in volle ontwikkeling was.

Zijn hobby's zijn fietsen en tuinieren. Frieda, afkomstig van de Heidestraat combineerde de zorg voor haar gezin met een loopbaan als kassierster bij Van Ende. Ze vestigden zich meer dan 40 jaar geleden in de Steenovenstraat. Samen hebben ze 1 dochter. De Moezel is hun 2e thuis waar ze dan ook reeds vele jaren hun vakanties doorbrengen. Dat het levensgenieters zijn is een understatement, 's namiddags was er een tuinfeest gepland voor de familie, vrienden en buren.