Speciale koers van de Polderklievers

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In Zandvliet is tijdens de kermis zondag om 15 uur de koers van de "Polderklievers" van start gegaan. Het werd een speciaal gebeuren dat in het Polderdorp nog nooit gezien was.

De renners werden eerst verdeeld in kleine groepjes waarbij om te beginnen de kopmannen van start gingen. Al lopend bereikten zij na 100 meter de startlijn waar ze hun fietsschoenen moesten uitzoeken en waar de vrouwen hun fietsen vasthielden voor de start. Het werd een vrij ingewikkeld gebeuren waarbij de talrijke supporters een foldertje kregen om er aan uit te kunnen. Een van de moeilijkste opgaven was het verwisselen van een "tube" zoals dat vroeger bij de "Flandriens" veelvuldig gebeurde.