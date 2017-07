Elf juliviering trekt ruim 400 toeschouwers

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op het Solft in Berendrecht zijn ruim 400 toeschouwers geweest voor de Elf Juli viering van het Polderdistrict.

Kon. Fanfare Willen is Kunnen zette de feestelijkheden in, gevolgd door een enthousiast onthaalde feestband Hommages die vooral Vlaamse meezingers bracht.

Intussen was er kinderanimatie die goed insloeg. De kinderen vermaakten zich met een spelkoffer, grime en een springkasteel. Boyband Get Ready die te laat kwam, werd opgewacht door een groot aantal fans. Hij sloot de avond af die uitliep tot een eind na middernacht.