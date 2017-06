Viering 65 jaar huwelijk te Berendrecht

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Jeanne Peeters en haar echtgenoot Marcel Gheltolf, die in WZC Monnikenhof te Berendrecht verblijven vierden hun 65-jarig huwelijk. Marcel heeft naast zijn loopbaan als havenarbeider ook nog een ongewone carrière, namelijk die van piloot. Hij vloog met private vliegtuigen in Hoevenen.

Toen Marcel met pensioen ging, werd het vooral koken en oppassen op de 3 kleinkinderen. In het WZC zijn ze bijzonder tevreden. Ze werden er op woensdag 28 juni gevierd in de cafetaria waar een gelegenheids-DJ vrolijke muziek draaide en waar burgemeester Carl Geeraerts hun kwam gelukwensen. Hij hield er samen met Nathalie van Pul een gelegenheidstoespraak. Hier in het rusthuis vullen ze hun dag met het lezen van een boekje, het drinken van een pintje, portoke of glaasje wijn. Jeanne vindt je ook vaak al wandelend in de tuin.