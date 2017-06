Bewoners Lillo gratis door Liefkenshoektunnel

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op de zitting van de districtsraad in Lillo werden verscheidene maatregelen bekend gemaakt die genomen worden tegen dat Elia , de beheerder van het hoogspanningsnet in België, gevorderd is met de werken op de Scheldelaan.

Hierover wordt donderdag voor inwoners een bijeenkomst gehouden in het Landshuis. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.m. het ter beschikking stellen van een “vrijgeleide” door de LHT voor bewoners van Lillo. Het valt nog te bezien of het alleen om ingeschreven bewoners gaat of ook om mensen die de dag door in Lillo werken. Verder zal er gehandeld worden over de tijdelijke toegangsweg die vanaf eind augustus ter beschikking zal staan voor Lillo gedurende de volledige duur van de werken aan de Scheldelaan? Op die manier moet het dorp steeds bereikbaar blijven voor bewoners en bezoekers.

Op 13 maart 2017 startte netbeheerder Elia, in het kader van het Brabo-project, met de aanleg van een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet. Gezien het wegdek hiervoor moet opgebroken worden maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van deze aanleiding gebruik om het volledige wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet te vernieuwen. De planning voorziet dat de werken in april 2018 afgerond zijn. Op de districtsraad werd bekend gemaakt dat de toegang uit zuidelijke richting geen probleem zal vormen. Vanuit het Noorden dient rondgereden via BASF. Info: www.elia.