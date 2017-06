Minicruise uit Antwerpen naar Amsterdam

De Formidable aan de Scheldekaaien in Antwerpen Foto: Wilfried De Ferme / SDL

Antwerpen Partyschip Le Formidable beschikt over 110 luxe kajuiten. Het zal vanaf september van Antwerpen naar Amsterdam en terug varen.

De mini-cruise vertrekt vrijdags om 16 uur met buffet en party aan boord. Aankomst zaterdag omstreeks 8 uur. Ontbijt aan boord en gelegenheid voor bezoek aan de stad. Om 20 u.30 vertrek naar Antwerpen na diner met buffet. Party tot 3 uur. Zondag ontbijt en lunch aan boord. Aankomst in Antwerpen om 14 u. Prijs vanaf 495 euro per persoon all-in. Info: Marc Geerts 0031 610 818 721 of www.leformidable.be. (sdl)