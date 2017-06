Uitbreiding WZC Monnikenhof eind augustus van start

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - WZC Monnikenhof in Berendrecht breidt uit van 81 naar 114 bewoners. Alle kamers worden vernieuwd. Er komen ook drie blokjes met 46 assistentiewoningen op de bestaande locatie. De werken starten in augustus/september.

De omwonenden werden dinsdagavond uitgenodigd op een infovergadering. Was het door de warmte of waren zij er gerust in? In ieder geval: de belangstelling was aan de matige kant. Geen nood echter want de volgende dagen komen er infoborden in het onthaal van de instelling. Zij handelen over het verloop van de werken, het bouwprogramma en de planning. In ieder geval werd de omwonenden verzekerd dat het werfverkeer grotendeels op het terrein zelf gebeurt. Voor vragen kan men overigens ook de directie van woonzorgcentrum Monnikenhof bellen op tel.: 03 561 16 11.