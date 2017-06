Nog één keertje trouwen in Berendrecht

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Zoals gemeld is de kerk van Berendrecht veroordeeld tot sluiting. Door een gebrek aan gelovigen wordt zij op 26 november ontwijd. Zaterdag 17 juni vond de laatste trouwpartij plaats.

Het ging om huwelijksinzegening van Yannick Boeykens en Laura Van Kempen, die elkaar het jawoord gaven om 11.30u. De plechtigheid werd voltrokken door Fons van Loenhout, pastoor van Hoevenen en in het bijzijn van pastoraal helpster Riet van Camp. De bruidegom is de zoon van de al te vroeg gestorven Patrick Boeykens, snijmeester van de Oude Gans Berendrecht. Patrick stierf onverwacht in Zandvliet. De uitvaart vond op 15 september 2012 plaats in de kerk waarin zijn zoon nu trouwde. Het laatste huwelijk vond bovendien plaats op 17 juni, de verjaardag van Patrick. Het werd een mooie plechtigheid met veel volk en ATV die kwam filmen. Er waren twee Brabantse paarden aanwezig zoals dat bij de Oude Gans een traditie is wanneer een lid trouwt. Na afloop kwamen eerst de bruidsjonkers en meisjes naar buiten. Vervolgens kwam het paar dat twee witte duiven losliet. Daarna werd een receptie gehouden met cava en frisdrank. Er werd gefeest op de Zandvlietse Hoek waar een grote tent was opgesteld voor veel volk. Dat kwam goed uit want in de buurt werd ook al een privéfeest gehouden dat twee dagen duurde.