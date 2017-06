Wat met het oefenparcours in Berendrecht?

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Het rij oefenparcours heeft in Berendrecht een jarenlange traditie en is een levenswerk van Roger Breëns. De voorbije jaren was de belangstelling voor de praktijkoefeningen sterk gedaald omdat het rijexamen de meeste manoeuvres niet meer voorzag. Ondanks de beperkte belangstelling werd het parcours in leven gehouden dank zij het engagement van Luc, Adriaan, Bianca en occasionele medewerkers.

Het nieuwe examenreglement voorziet opnieuw meer praktijktoetsen. De voorbije maanden zien we alzo opnieuw weer meer belangstelling zodanig dat tijdens de beurtrol de medewerkers overstelpt worden. Versterking is dringend nodig. Bovendien worden we geconfronteerd met onzekerheid omtrent het oefenterrein. Jarenlang konden we rekenen op de belangeloze medewerking van Ludo Van den Maegdenbergh door het beschikbaar stellen van de parking aan de Delhaize en de stallingsplaats van de container met het materiaal. “Wij zijn Ludo daar heel dankbaar voor”, zegt Breëns. Reeds enige tijd doet het gerucht de ronde dat de Delhaize-winkel zou verdwijnen en in het gebouw een andere uitbater zou komen. Voor KWB is het op dit ogenblik heel onduidelijk in hoeverre de vernoemde faciliteiten in de toekomst beschikbaar blijven. “We houden jullie op de hoogte zodra we meer nieuws hebben”. Tijdens de komende weken wordt het parcours alleszins voorzien van 09 u.30 tot 11u.30 op volgende dagen: zondag 18 juni 2017; zondag 2 juli 2017; en zondag 16 juli 2017. Tijdens de maand augustus wordt geen parcours georganiseerd. Eind augustus zal verdere informatie gegeven worden. Bijkomende inlichtingen te verkrijgen bij Luc Claes, tel 03 568 18 66 .