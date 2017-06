Burcht nam deel aan open kerkendag

Zwijndrecht - Op zondag 4 juni nam ook de kerk van Burcht deel aan de Open Kerkendag. Er werd aan de bezoekers de kans geboden tot een vrij of geleid bezoek langsheen de tentoongestelde kerkschatten, kazuifels, relieken en overig kerkinterieur uit lang vervlogen tijden.

Zo werd ook het baldakijn van onder het stof gehaald en sommige beelden werden nog eens getoond in hun oorspronkelijke ‘outfit’ met alle bijzondere ornamenten. Zoals de meeste kerken bezit ook de kerk van Burcht heel wat van die parels die doorgaans veilig opgeborgen zitten in de kluis. Er werd tevens een fotoreportage getoond van kerkbeelden van vroeger en nu (met dank aan fotograaf Herman Vaessen) én er was de kans om de kerktoren te beklimmen en eens boven de gewelven te wandelen. Ondanks het feit dat er ‘niet meer dan een tentoonstelling’ werd aangeboden, kwamen er toch heel wat bezoekers een kijkje nemen, vaak met het fototoestel in de aanslag. Wat de reden van het bezoek ook was, de aanwezigen hadden verre van ongelijk en toonden zich erg tevreden over de kans die hen werd geboden.