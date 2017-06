Fotografe uit Zwijndrecht naar internationaal festival

Zwijndrecht - Met een eerste deelname is fotografe Katty Plevoets uit Zwijndrecht al meteen met 2 inzendingen genomineerd voor het prestigieus internationaal fotofestival in Overpelt. Het centrum van Overpelt verandert van 18 juni tot en met 31 augustus in één grote fototentoonstelling. De mens wordt getoond vanuit alle mogelijke aspecten, vandaar het thema ‘Lens op de Mens’.

Meer dan 250 fotografen uit de hele wereld stuurden hun beelden naar Overpelt. Een internationale vijfkoppige jury – Malous Swinnen, Rob Walbers, Freddy Van Vlaenderen, Andy Hens en Paul Gheyle- onder het voorzitterschap van fotograaf Johan Brouwers had de moeilijke taak om een kwalitatief goede tentoonstelling samen te stellen. De jury selecteerde 480 foto’s van fotografen uit Nederland, België, Mexico, USA, India, Kazachstan, Israël, Iran, Australië, Rusland, Frankrijk, Finland, Litouwen, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Zuid-Afrika, Denemarken, Italië, Ierland, Canada, Brazilië, Israël en Japan.

De foto’s kan je bewonderen op een wandelparcours van ongeveer 2,5 km in Overpelt.

“Ik kon niet geloven dat ik met 2 foto’s geselecteerd ben voor dit festival. Het is een hele eer en ben dan ook apetrots”, zegt Katty. “Creativiteit en fotografie boeide me al mijn leven lang. Sinds enkele jaren koppelde ik mijn interesse in katten en fotografie. Vandaar dat ik me specialiseerde in kattenfotografie.”

Zondag 18 juni gaat het festival officieel van start met een prijsuitreiking voor de beste foto’s van de tentoonstelling. Meer info over Katty op www.katsign.be. Meer info over het festival op www.fotofestivaloverpelt.be