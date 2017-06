Ere provincieraadsleden en gedeputeerden naar Brussels parlement

Vijftig leden van de Vriendenkring van Ere- en gewezen gedeputeerden en raadsleden van de provincie Antwerpen werden zaterdag ontvangen in het Brussels parlement. Zij werden er rondgeleid in de gebouwen en kregen er een uitleg over de werking van de Brusselse instellingen.

De leden konden zetelen in het halfrond en zelfs over bepaalde dingen als over de samenvoeging van politiezones, hun stem uitbrengen. Na het eten in een volksrestaurant werd per autocar een uitstap gemaakt van een drietal uren door Brussel. Die gebeurde onder leiding van een gids van "Brukselbinnenstebuiten". Die gaf uitleg over de verschillende gemeenten en stadsdelen en over hun bevoegdheden.