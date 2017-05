Zeepkisten bezetten het Solft

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op het Solft in Berendrecht vindt op zondag 4 juni de Polderse zeepkistenrace plaats. De start is om 12 uur met de keuring van de zeepkisten. Om 12 u. 30 is er een demo van Dansschool Di Luna gevolgd om 13 u. door kinderanimatie en springkastelen. De eerste ronde van de race begint om 14u.30.

Om 17 u. tweede ronde van de zeepkistenwedstrijd. Om 18u. 30 prijsuitreiking. Een half uur later krijgen we Vic Smetley & The Bastards op het podium. Vanaf 21 u. 30 tot in de late uurtjes: DJ Van As en Robert Abigail.

Inschrijvingen binnen brengen bij Frituur ‘t Solft of via website www.depoldersezeepkistenrace.be. De naam van de ploeg (max 3 personen), contactpersoon, email en gsm/tel. opgeven. Inschrijven kan tot 4 juni 11 uur.