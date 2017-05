Antwerp Stampe Fly lokt veel volk

Tijdens het weekend van 27-28 mei vond op de internationale luchthaven van Antwerpen de 26e Antwerp Stampe Fly In plaats, een eerbetoon aan de Antwerpse vliegtuigbouwers in de jaren 20, Stampe en Vertongen.

Het Stampe en Vertongen Museum was het hele weekend open en zaterdag werden luchtdopen gegeven in de befaamde SV4-tweedekker

Op zondag 28 mei was er een luchtshow die veel volk lokte. De opening gebeurde door een grote formatie tweedekkers. Daarna volgden demo’s door vliegtuigen van de Tweede Wereldoorlog met als sluitstuk de Belgische Red Devils tesamen met hun destijds befaamd boegbeeld de Fouga Magister. Intussen was de gekende Antwerpse chef-piloot Ludo Gysels met de TUI-vlucht uit Palma geland, waarna hij de genodigden uitleg verschafte over de mogelijkheden van de luchthaven.

Info : website www.stampe.be