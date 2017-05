Raad van State vernietigt opnieuw deel GRUP voor uitbreiding Antwerpse haven

De Raad van State heeft vrijdag opnieuw een deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen vernietigd. Daardoor vallen de onteigeningsplannen voor onder meer de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg weg. De Rechterscheldeoever en het westelijk deel van het Logistiek park Waasland blijven buiten schot.

De Raad van State vernietigde eerder al de havenbestemmingsgebieden op de Linkerscheldeoever, waaronder de zone van het Saeftinghedok. Hij oordeelt nu dat ook de groenbestemmingen op die oever moeten worden vernietigd, omdat ze “één onwettig procedé uitmaken met de al vernietigde havenbestemmingsgebieden”.

Op vraag van inwoners

De vernietiging komt er op vraag van inwoners van Doel en Ouden Doel. Volgens Ontwikkeling Havengebied Antwerpen (OHA), onderdeel van de Vlaamse overheid, betekent het arrest het wegvallen van de onteigeningsplannen voor de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg en voor de natuurgebieden Prosperpolder Zuid fase 1, Doelpolder Midden, Nieuw Arenberg fase 1 en Grote Geule.

Zij wijst er ook op dat de Raad van State het advies van de auditeur niet helemaal volgde. Die had immers geopperd het hele GRUP te vernietigen, maar volgens het arrest van vrijdag blijft het GRUP voor het Logistiek Park Waasland en voor de Rechterscheldeoever wel van kracht. “Dit betekent onder andere dat de havenbestemming voor het Logistiek Park Schijns en de natuurbestemming voor de Opstalvallei van kracht blijven.”

Bloeiende haven

“Ook na de vernietiging van het GRUP voor de Linkerscheldeoever blijft een bloeiende haven in een leefbare omgeving het streefdoel”, stelt OHA. “Het is nu belangrijk dat bewoners, landbouwers én bedrijven in het havengebied en omgeving snel duidelijkheid krijgen over hun toekomstmogelijkheden.”

De Vlaamse overheid zal het arrest en de impact ervan bestuderen, en werkt voort aan “het complexe project om op korte termijn een oplossing te bieden voor de vraag naar extra containerbehandeling in het havengebied Antwerpen”, besluit Ontwikkeling Havengebied Antwerpen.