Afvalverwerker ERS ook niet naar Opel-site

Luchtbal-Rozemaai / Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Het Havenbedrijf Antwerpen en Energy Recovery Systems Company Ltd. (ERS) hebben in gezamenlijk overleg besloten om de optie van ERS op de Churchill site (het vroegere Opel) te annuleren. ERS heeft aan het Havenbedrijf aangegeven dat het meer tijd nodig heeft om de mijlpalen te behalen die door het Havenbedrijf waren opgelegd. Als gevolg daarvan vervalt de optie op de Churchill site die ERS vorig jaar kreeg van het Havenbedrijf. ERS blijft echter verder werken aan het project van de Waste-to-Chemicals (WtC) installatie die het in de haven van Antwerpen wil realiseren.

Het Havenbedrijf gaat nu op zoek naar een nieuwe investeerder voor de 88 ha tellende vestiging aan het Churchilldok en zal daarvoor een nieuwe internationale marktbevraging lanceren.

In mei 2015 maakte ERS bekend dat het een grootschalige productie van groene ammoniak en groene ureum (kunstmest) wilde opstarten in de Antwerpse haven, goed voor een investering van 3,7 miljard euro en een potentiële tewerkstelling van 900 voltijdse werknemers. Naast de vele integratiemogelijkheden met het Antwerps industrieel platform, zou de WtC installatie – die afvalstromen als grondstof gebruikt – ook een belangrijke stap betekenen in de ontwikkeling van een circulaire economie. Aanvankelijk werd het Delwaidedok beschouwd als mogelijke vestigingslocatie. Voortschrijdend inzicht deed beide partijen beslissen dat de voormalige Opel site aan het Churchilldok een meer geschikte locatie zou zijn voor het project. Het Delwaidedok is immers een diepzeedok waarvoor ook andere investeerders interesse hadden getoond. Voor deze partijen was een directe toegang tot het water met voldoende diepgang essentieel voor de levensvatbaarheid van hun projecten. Ondertussen tekende onder meer de groep SEA-Invest concessie-overeenkomsten voor de bouw van een nieuwe tankterminal en een onafhankelijke containerterminal aan het Delwaidedok.