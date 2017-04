Kunst in de kerk te Berendrecht

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In het raam van de week van de Amateurkunsten was er in de kerk van Berendrecht op zaterdag 29 april een tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van zo'n vijftien kunstenaars.

Negen van hen stelden in de kerk zelf tentoon. Zes hadden hun werken opgehangen achteraan in de kerk. Organisator districtsraadslid Mark Maes, dankte aan het einde van de manifestatie iedere deelnemer, ook zij die in eigen domein exposeerden. De "finisage" eindigde met een heildronk waaraan ook werd deelgenomen door schepen Rudi Sempels (Cultuur) en gemeenteraadslid Meirsman. Over de toekomst van de Sint-Jan Baptistkerk kon nog niets worden meegedeeld, ook niet door Riet Van Camp, die hier geregeld kerkdiensten voorgaat. De kerk is nog altijd niet ontwijd, maar ontvangt nog nauwelijks gelovigen die de diensten bijwonen. (sdl)