Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op 28 april kan je in Zandvliet terecht voor een gemoedelijk tuinconcert met livemuziek. Sylvain Vliegen heeft er in de Walenhoek 23 een grote privétuin (tot 200 pers.) ter beschikking. Niet één, twee, maar liefst drie bands stellen hun kunnen ten toon in de tuin. En dit jaar niet op zondag, maar op vrijdag. Ideaal om het weekend in te zetten. Gratis inkom, dus komt allen af, te beginnen van 19 u 30 pm..