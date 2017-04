Lanxess viert 50 jaar productie van caprolactam

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Lanxess nv in Lillo viert vandaag 25 april 50 jaar productie van het caprolactamcomplex. De viering vindt plaats vanaf 11 uur, aan de Scheldelaan 420 (Haven 507) .

Caprolactam is een voorproduct voor het maken van plastic. Het caprolactamcomplex is niet alleen in volume de grootste fabriek binnen de Groep, ze maakt van Antwerpen het wereldwijde hart van de hightech-plastic business binnen Lanxess. De fabriek ging in april 1967 van start en was daarmee een pionier in de Antwerpse haven, die zou uitgroeien tot één van ’s werelds grootste chemieclusters.