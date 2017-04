Antwerpse luchthaven te boek gesteld

Er is de voorbije jaren veel veranderd in de aanpak van de Antwerpse Luchthaven. Een nieuwe exploitatiemaatschappij, nieuwe bestemmingen en toekomstperspectieven die veelbelovend zijn. Auteur Freddy Michiels heeft het verleden, het heden en de toekomst van Luchthaven Antwerpen in een mooi, rijkelijk geïllustreerd boek verwerkt: Antwerp Airport Revival.

Sedert de Franse groep Egis (met aan het hoofd Marcel Buelens) de uitbating verwierf, ging alles in stijgende lijn. Het aantal passagiers ging vorig jaar naar 276.311, mede te wijten aan het feit dat Zaventem uitviel door aanslagen. Maar op zich kreeg de luchthaven er een flink aantal reizigers bij.

De toestellen die worden ingezet door TUI (vroeger Jetair) zijn geluidsarmer en kunnen meer passagiers (tot 110) meenemen. Commandant Verbist zei dat er meer bestemmingen bijkomen richting Zuiden. Michiels, die sinds zijn jeugd vertrouwd is met de “Plein” (zijn vader was er boekhouder) vertelde bij de voorstelling over burgemeester Craeybeckx die zijn voet dwars zette tegen de plannen van toenmalig minister Bertrand. Deze voorzag de afschaffing. Uiteindelijk haalden de voorstanders het en kon de luchthaven zich ontwikkelen. Aldus Michiels die er ook op wees dat de startbaan niet zal en kan verlengd worden. Hij werd hierin bijgetreden door Verbist die onderstreepte dat geen invasie van Ryan Air te vrezen valt. Over VLM kon hij nog geen nieuws brengen.

’s Avonds werd de vernieuwde vertrekhal ingehuldigd. Intussen evolueert het vernieuwde luchthavengebouw naar een belevingscentrum met een restaurant, een shop (Antwerp Fly Shop) die typisch Antwerpse producten aanprijst, een aantal kantoren voor bedrijven die affiniteit hebben met de luchthaven en een uitbreiding van de logistieke diensten zoals incheckbalie, vertrekhal, transportband enz. Binnenin herken je het gebouw uit 1930 niet meer.

Het boek “Antwerp Airport Revival” (160 blz.) kost 24,95 euro. Uitgeverij Artus/Pandora – ISBN -97890-5325-428-8 – Info: www.artus.be of info@pandorapublishers.eu.