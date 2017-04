Eerstesteenlegging Sportcomplex Den Draver

Zwijndrecht - Op donderdag 20 april om 16 u. legt het college van burgemeester en schepenen de eerste steen van sportcomplex Den Draver, Fortlaan 10 in Zwijndrecht.

Op 21 november 2016 is bouwbedrijf Pellikaan van start gegaan met de bouw van het nieuwe sportcomplex, dat een forse uitbreiding van de huidige sporthal omvat. Pellikaan werd samen met Studio Klein Brabant gekozen na een wedstrijdaanbesteding.

Het nieuwe complex biedt veel meer sportmogelijkheden. In het nieuwe gedeelte is er een sportzaal van 44x22m, een turnhal, een gevechtsport-danszaal en een terrein liggende wip, elk met eigen opbergruimtes en kleedkamers. Naast de sportvoorzieningen zijn er ook kantoren, drie vergaderzalen en een ruime cafetaria met terras.

De werken zitten een beetje achter op schema, maar het streefdoel blijft om in november 2017 operationeel te kunnen zijn. Geïnteresseerden kunnen op zondag 7 mei tussen 10 en 17 u. tijdens de Open Wervendag terecht voor een rondleiding op de werf van het sportcomplex.