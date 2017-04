Dieter Coppens toont haven door de ogen van een gans

Nog tot donderdag 4 mei loopt in het MAS Havenpaviljoen een expositie met 23 unieke luchtfoto’s van het havengebied. De foto’s werden in het kielzog van een vlucht opgekweekte ganzen gemaakt door tv-maker Dieter Coppens voor zijn reeds uitgezonden programma Copy Beest.

Op 1 april kon u in het programma Copy Beest op Eén de pogingen van Dieter Coppens bekijken om zes brandganzen vanuit het ei op te kweken en zich door die beestjes als hun vader te laten adopteren. Dat alles om uiteindelijk met een ULM, een ultralicht vliegtuigje, boven het havengebied te vliegen met de afgerichte brandganzen. De vogels adopteerden hem wel, maar ze in de pas doen vliegen lukte niet. Uiteindelijk vond Dieter samen met zijn inmiddels tot ULM-piloot opgeleide neef Maarten een op dezelfde manier gekweekte vlucht ganzen in Frankrijk. Die beestjes zagen de ULM als hun moeder en volgden dapper. Ook boven het havengebied.

Vanop het vliegveldje van Hoevenen steeg Dieter met Maarten op om onder meer boven het natuurgebied De Kuifeend rond te cirkelen, net als over de vele natuurhoekjes in de Waaslandhaven en zelfs langs de nieuwe natuurgebieden bij de Prosperpolder. Dat leverde niet alleen spectaculaire beelden op, maar ook unieke foto’s, vaak met de ganzen boven herkenbare bedrijfssites, zoals Total, Grimaldi en de kerncentrale van Doel. De haven gaf haar toestemming voor deze stunt om, aldus schepen Marc Van Peel (CD&V), duidelijk te maken dat de haven ook boordevol natuur zit.

De 23 foto’s ‘bekeken door de ogen van een gans’ zijn nu in het MAS Havenpaviljoen te bewonderen en worden donderdagavond 4 mei om 19.30u – in aanwezigheid van Dieter Coppens – geveild. Iedereen kan dus eigenaar worden van de unieke foto’s. De opbrengst van de veiling gaat naar de vogel- en dierenopvangcentra in Brasschaat en Kieldrecht.