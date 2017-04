Tweede uitgave van De Polder proeft

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op zondag 7 mei organiseert Handbalclub ‘t Noorden voor de 2de maal het culinaire event “de Polder proeft”. Dit gebeurt in samenwerking met gastenverblijf “de Monnikenhoeve”, gelegen aan de Monnikenhofstraat 265, 2040 Berendrecht .

Het event gaat zondag 7 mei door van 12 tot 19u. Je kan aan de hoeve allerlei lekkere dingen ontdekken en proeven uit de Polder. Ter plekke kan je kopen/bestellen wat je bevalt. Sommige degustaties zijn gratis, voor andere wordt een (kleine) vergoeding gevraagd. Je kan onder andere proeven van diverse wijnen van over de ganse wereld, cava, oesters, Belgische bekroonde Gin, specialiteiten van de Bio-Boerderij, Belgische (Polder-) bieren, een lokaal Zandvliets barbecue-team, bijzondere bakkerijproducten, zoetigheden …… Het evenement is vrij toegankelijk voor iedereen die de handbalclub een steuntje in de rug wil geven, van lekkere dingen houdt en graag wil ontdekken. www.hcntoorden.be of http://www.monnikenhoeve.be.