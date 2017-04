Blidscap zoekt naar smederij-artikelen

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op zaterdag 10 juni 2017 vindt bij Blidscap vzw, Conterscherp 98 te Zandvliet de jaarlijkse opendeurdag plaats die dit jaar in het teken staat van ambachtelijke smederijen. Hiervoor heeft de vereniging de Ambachtelijke smedersgilde van België uitgenodigd die het in stand houden van het ambachtelijke smeden komt promoten.

In de voormiddag worden de kinderen ingelijfd in het ambachtelijk smeden en in de namiddag zullen meer dan 6 smeden hun kunsten tonen voor de ogen van het publiek. De leden van Blidscap hebben voor hun creaties eveneens rond het thema van smederijen gewerkt. Al deze werken zullen die dag tentoongesteld worden. De organisatie is voor een overzichtstentoonstelling nog op zoek naar aambeelden, hamers, tangen en andere materialen die tijdens het smeden worden gebruikt. Ook foto’s, spreuken en alles wat te maken heeft met het thema smederijen is welkom. Mensen die beschikken over deze materialen en deze voor een korte periode willen uitlenen aan de vereniging kunnen hiervoor contact opnemen met erik.stalmans@gmail.com of 0477/373657.