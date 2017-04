Concert in Berendrechtse kerk lokt bijna 300 toehoorders

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Het concert van de Kon. Fanfare Willen is Kunnen, op vrijdag 31 maart, in de kerk van Berendrecht heeft een kleine 300 toehoorders aangetrokken. Dirigent Willy Versweyveld en zijn muzikanten brachten een afwisselend programma van bekende melodieën, filmmuziek en eigentijdse composities.

Ook solisten Glenn Bogaerts en Danielle Vekens waren te horen. Zij kregen een warm applaus. Vooral toejuichingen waren er voor de 13-jarige trompettist Miguel Machiels. Hij werd in “eigen huis” opgeleid door Bert Mees. Op de uitvoering was het wel gissen naar de bestemming van de kerk die zou ontwijd worden. Volgens de meeste aanwezigen is het niet de laatste keer dat de fanfare hier haar concert geeft. Volgens leden van het kerkbestuur wordt de zondagsdienst in de kapel van de Hagelberg wel behouden. (sdl)