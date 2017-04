"Veerdienst Lillo-Doel moet terugkomen, ook voor werkverkeer"

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Jan Creve van Doel 2020 levert commentaar op het niet hernemen van de veerdienst Lillo-Doel. Hij zegt het volgende: “Binnenkort wordt de aanlegsteiger van Fort Liefkenshoek helemaal vernieuwd en vergroot en zal de veerdienst tussen Lillo en Fort Liefkenshoek operationeel zijn. De frequentie van de veerdienst tussen Liefkenshoek en Lillo zal ook "opgevoerd" worden, aldus minister Ben Weyts. Dat moet het woon-werkverkeer meer over het water laten lopen en het toeristische karakter van Fort Liefkenshoek verder helpen uitspelen.” Aldus de vaststellingen van Creve.

En hij vervolgt: “ Vreemd genoeg wordt daarbij met geen woord meer gerept over de aanlegsteiger in Doel die gewoon aanwezig is en tot voor kort (alleen al tijdens de weekends) de verbinding maakte voor tienduizenden mensen tussen Doel en Lillo”, Jan Creve houdt vervolgens een pleidooi voor de herneming van de veerdienst naar Doel.

“Het werd veer werd officieel opgedoekt omwille van veiligheidsredenen (de drukke bevaring van de Schelde ter hoogte van het Deurganckdok) maar het is voor iedereen duidelijk dat de werkelijke reden paste in het verder doodknijpen van het weerbarstige Scheldedorp. Wie al eens het veer heeft genomen aan het veel drukker bevaren IJ in Amsterdam kan moeilijk geloven dat het handvol schepen dat per uur de Schelde op- of afvaart een belemmering zou vormen voor een veerdienst. Als dat zo zou zijn is er een ernstig probleem met de stielkennis van onze kapiteins."

"Nu hoe langer hoe duidelijker wordt dat Doel niet moet verdwijnen voor een uitbreiding van de containercapaciteit in de Antwerpse Haven is het maar normaal dat Doel ook opnieuw in beeld komt als er gesproken wordt over het herstel van de veerdienst of een watertaxiverbinding. Doel is op vlak van toerisme - of men dat nu graag hoort of niet - de absolute Wase topper."

"De cijfers van voorbije jaren omtrent het gebruik van de veerdienst Lillo-Doel laten eveneens weinig aan de verbeelding over. Een extra verbinding met Doel zou ook voor Liefkenshoek zelf een meerwaarde betekenen dat er zonder verbinding met Doel maar wat treurig bij ligt. Volledig geïsoleerd in de Haven, te midden van fabrieken en wegen en met amper parkeerplaatsen in de omgeving. Ook Lillo kan alle extra toeristische initiatieven gebruiken om de horeca aldaar - die onder zware druk staat van het dalende aantal bezoekers - opnieuw meer leven in te blazen. Ook op vlak van woon-werkverkeer zou het moeilijk te begrijpen zijn dat de bijna 1000 werknemers van de Kerncentrale géén gebruik zouden kunnen maken van deze faciliteit. Hetzelfde argument geldt voor de MPET-terminal, gelegen op wandelafstand van de aanlegsteiger”, aldus het pleidooi van de voorzitter van Doel 2020.