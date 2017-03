Drie tuintjes vrij in De Kroeme Riek

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In de "Kroeme riek", de gemeenschappelijke buurtmoestuin in Berendrecht, zijn drie perceeltjes vrij. Zij kunnen ingenomen worden door bewoners van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo tegen 25 euro per jaar..

Wie eerst komt eerst maalt. Groenten of klein fruit kunnen hier gekweekt worden. In een tuinhuisje staat gemeenschappelijk gereedschap ter beschikking. Er is ook een gemeenschappelijk kruidentuintje. Verzekering is inbegrepen. Info:www.dekroemeriek.weebly.com. of 0479 49 58 52.