Klievers toerden langs sponsors

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De Polderklievers (kortweg de Klievers) zijn zaterdagmiddag vertrokken op de Neerhoeve van de familie De Schutter, voor een tocht langs de belangrijkste sponsors van de club. Met zowat 75 deelnemers deden ze een rit van 70 km die tot het verste punt in Wuustwezel liep..

Om te beginnen werd bike shop Brian Kauwenbergh in Berendrecht bezocht. Dan ging het richting Stabroek waar de tweede hoofdsponsor Drankenservice Van der Molen werd "aangedaan". Na Fimmo Vastgoed ging het naar de Oude Brouwerij in Hoevenen. Het was de bedoeling ook langs Gobeumin in Kapellen te rijden om vervolgens richting Wuustwezel te gaan bij BBK constructions. Op de terugtocht werd Rini Pijnen in Ossendrecht bezocht en vandaaruit Taveerne De Leeuw van Vlaanderen op de Zandvlietse Hoek..

Eenmaal terug in de Neerhoeve begon het feest pas voor goed. Jef De Schutter en helpers hadden er voor gezorgd dat de schuur in een ware feestzaal werd herschapen met een podium in stro, partytafeltjes en knusse stoelen. Hier was ook gezorgd voor een eetkraam en voor een dansvloer. Die nodigde tot laat in de nacht de liefhebbers uit om de benen los te gooien. Er werden tientallen gasten begroet onder wie burgemeester Carl Geeraerts .

Nog een weetje: de club telt 83 leden onder wie twee vrouwen: Liesbeth Sleymer en Magda Breker. Zij moeten lang niet onderdoen voor de mannen. Info: www.polderklievers.be. (sdl)