Liefhebber Hanske Knap koning bij Oude Gans

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Na een felle strijd op het Solft is Louis Cloots (59) koning geworden bij de Oude Gans Berendrecht. Hij is de man die tot voor enkele jaren de folklorefiguur van Hans Knap in leven hield. Hij trok jaarlijks uit met de Knappers tot die 25 jaar bestonden. Toen hield hij er mee op. Louis, die intussen verhuisde naar Berendrecht, hield jarenlang het café Blauw Hoeveke in Zandvliet open. Daarna werkte hij een tijd als metaalbewerker bij Ivens waar o.m. tanks worden gemaakt.

Louis Cloots was de sterkste van 29 ruiters die op boerenpaarden aan het koningsrijden van de Oude Gans deelnamen. “Spreker” Peter Paardekam zou de premie opdrijven tot over de 8500 euro. Er waren giften van zowel grote chemische bedrijven, als van het Antwerpse Havenbedrijf, als van het “Polderfront” dat zich radicaal tegen de plannen opstelt om van de laatste polders ‘kunstmatige natuurgebieden’ te maken. Tussendoor huldigde voorzitter Jos Crynen ruiter Guido Chovau die 25 jaar deelneemt van het koningsrijden. Hoewel velen voor hem supporterden was het Raf Crynen die het net aftrok. Nog achttien ruiters kwamen onder de blote nek, alvorens machtsmens Louis Cloots de kop verpletterde. De nieuwe koning ontving kroon en mantel uit handen van Jos Crynen, voorzitter van de Oude Gans. Hij werd in zaal De Koerel uitbundig gevierd. Louis Cloots was al koning in 1995, 2000 en 2010. Hij geldt als een van de grote kanshebbers voor het keizerrijden in Hoevenen.

Borrels en sigaren

Nog bij de Oude Gans werd zondag voormiddag uittredend koning 2016 Rico Paardekam uitgehaald. De maatschappij kwam daarvoor bijeen om 10 uur op het pleintje voor het café Berendrecht Sport. In een formidabele stoet, met paarden, voetvolk, doktoorssjees en blaaskapel, ging het door het dorp naar het erf van de boerderij Crynen. De muzikanten van het Cleyn Corps bliezen er lustig op los. Koning Rico werd omhoog gehesen in een rondedans. Hij ging daarna rond met jenever en sigaren. De ontvangst was weer eens prima met allerlei dranken, boterhammen met spek en eieren, borrels en bier. Na de rondgang door het dorp en een middagmaal in de Koerel, begon het gansrijden op het Solft om 15 uur. (sdl)