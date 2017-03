Marcel Buelens ontvangt prijs 'Persoonlijkheid van het Jaar'

Vrijdagavond vond in de Belle Epoque Zaal van Hilton Hotel Antwerpen de Nacht van de KMO plaats. Tijdens de avond werden er verschillende trofees uitgereikt aan bedrijven en personen die zich in 2016 verdienstelijk hebben gemaakt. Marcel Buelens, ceo van de Antwerpse luchthaven, mocht de trofee ‘Persoonlijkheid van het Jaar’ in ontvangst nemen.

Freddy Michiels, organisator van de Nacht van de KMO en voorzitter van KMO Promoties is erg tevreden met Marcel Buelens als winnaar van de trofee ‘persoonlijkheid van het jaar’. Hij zegt: ‘deze trofee is een beloning voor Marcel die de voorbije 2 jaren enorme inspanningen heeft geleverd om de luchthaven van Antwerpen te laten heropleven’. De luchthaven van Antwerpen realiseerde onder leiding van Marcel Buelens een passagiersgroei van 128%, en introduceerde tal van nieuwe bestemmingen. Na de uitreiking zei Buelens: ‘Ik draag deze trofee op aan alle medewerkers van de luchthavens van Antwerpen en Oostende, die zich dag en nacht inzetten en meebouwen aan de regionale luchthavens van de toekomst’.

Andere genomineerden in de categorie ‘Persoonlijkheid van het jaar’ waren Bart De Smet (Winnaar van het rapport van de CEO), Guillaume Van der Stighelen (De Grungblaavers), Dries Van Noten (Modeontwerper) en Wouter Deprez (Cabaretier).