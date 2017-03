Nacht van de KMO huldigt Jan Adriaenssens

In het Hiltonhotel is gisteravond de Nacht van de KMO doorgegaan. Jan Adriaenssen, directeur en eigenaar van AMB Holding (waarin 8 automerken waaronder BMW en Jaguar) ontving er de KMO Carrièreprijs. Organisator Freddy Michiels legde uit dat deze prijs telkens een persoon huldigt die het goede voorbeeld geeft als ondernemer. De gelauwerd dankte de honderden aanwezigen, zijn medewerkers, familie en vrienden voor de steun die zij hem gaven. I

In het verleden ging deze onderscheiding reeds naar Graaf Paul Buysse, Fernand Huts, Eddy Bruyninckx, Jozef Dockx en Yvon Michielsens.

Jan Adriaenssens (52) nam in 1992 op 27-jarige leeftijd van zijn schoonvader het bedrijf BMW Jorssen over, waar hij als technieker en receptionist was begonnen. Hij richtte AMB Holding op, waarmee hij de organisatie uitbreidde tot 11 operationele bedrijven die 8 automerken verdeelt. In 2016 verkocht het bedrijf 11.282 wagens, verantwoordelijk voor een omzet van 336 miljoen euro. De holding hoort op basis van de omzet tot de top vijf van de autoretailsector in België.

