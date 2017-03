Fakkelactiviteit bij Total Antwerpen

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op maandag 13 maart start het periodiek groot onderhoud aan een stoomkraker bij Total Antwerpen. Gedurende 11 weken voeren meer dan 1000 extra medewerkers van verschillende externe bedrijven allerhande onderhoudswerkzaamheden uit.

Het veilig stilleggen en opstarten van een kraker gaat gepaard met een verhoogde fakkelactiviteit die ook buiten Total Antwerpen te zien zal zijn.

Dit groot onderhoud, dat gemiddeld elke zes jaar plaatsvindt, is nodig om de doeltreffendheid van de fabriek te behouden. Voordat er een volledig onderhoud kan plaatsvinden, wordt het proces stilgelegd en moeten de installaties volledig productvrij gemaakt worden. Hiervoor is het gebruik van een fakkelinstallatie nodig. Deze fakkelinstallatie zorgt ervoor dat de processen op een veilige, gecontroleerde en milieuvriendelijke manier uit dienst kunnen genomen worden en dat de resterende procesgassen (vergelijkbaar met gassen voor huishoudelijk gebruik) volledig verbrand worden op grote hoogte.

Volgens de planning zal de stoomkraker eind mei opnieuw in dienst genomen worden.