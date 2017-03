BASF bouwde brug voor personeel over Scheldelaan

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - BASF heeft zaterdag een brug gebouwd over de Scheldelaan. Het is de bedoeling het personeel veilig van de parkeerplaats aan de westerkant, over te laten komen naar de oostzijde.

De maatregel is van toepassing voor de werken die op deze "snelweg" uitgevoerd worden in de komende maanden. Volgens de huidige planning werd de Scheldelaan op zaterdag 11 maart tussen 05.00 uur en 20.00 uur volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. In beide richtingen volgde het verkeer een omleiding via de R2 en A12. De omleiding werd aangeduid met rood-oranje bordjes. (sdl)