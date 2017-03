Scheldelaan gaat zaterdag dicht

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op zaterdag 11 maart wordt de Scheldelaan in het noorden van de Antwerpse haven gedurende een dag volledig afgesloten ter hoogte van poort 7 aan de terreinen van BASF.

BASF plaatst die dag een tijdelijke voetgangersbrug over de Scheldelaan om voetgangers veilig te laten oversteken tussen de personeelsparking en het bedrijfsterrein tijdens de werken van Elia en AWV op de Scheldelaan.

Volgens de huidige planning wordt de Scheldelaan op zaterdag 11 maart tussen 05.00 uur en 20.00 uur volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. In beide richtingen volgt het verkeer een omleiding via de R2 en A12. Indien er te veel wind zou staan om de brug veilig te kunnen plaatsen, worden de werken uitgesteld tot 12 of 18 maart.