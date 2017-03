Opruimactie afval in Galgenschor

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Op zaterdag 11 maart organiseren het Havenbedrijf Antwerpen en Natuurpunt voor de vijfde maal een opruimactie in het Galgenschor.

Dit is een intergetijdengebied dat door de Schelde voortdurend in beweging is. Daardoor blijft er soms afval dat op de rivier drijft, verstrikt in het natuurgebied. Bij de vorige opruimactie werd 5 ton afval verzameld. Deze keer sluiten het Havenbedrijf en Natuurpunt aan bij het initiatief ‘Schone Schelde’, waarmee de provincie Zeeland die dag verschillende opruimacties organiseert langs de Schelde.

Samenkomst op zaterdag 11 maart om 9 u aan de Scheldelaan (tegenover het bedrijf Inovyn, op nummer 480). Tijdens het opruimen organiseert Natuurpunt voor de kinderen een schattentocht. Nadien, rond 13 u, krijgt iedereen een drankje, een snack en een dank-je-wel.