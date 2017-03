Bekende polderfiguur Staf Koch (68) plots overleden: feestelijkheden Nieuwe Gans uitgesteld

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Geheel onverwacht overleed donderdag op 68-jarige leeftijd de bekende polderfiguur Staf Koch. In de boerderij van zijn zoon Filip kreeg hij een hartaanval. Hij werd gevonden door zijn kleinzoon Vincent (20), die vorige week nog koning werd bij de Nieuwe Gans. Door de hulpdiensten werd getracht Staf te reanimeren, maar dat lukte niet. De feestelijkheden bij de Nieuwe Gans worden nu uitgesteld.

Staf behoorde tot de uitgebreide familie Koch die voor de havenuitbreiding in de jaren zestig een grote boerderij had. Hij werd slager in Zandvliet. Na zijn pensioen hielp hij zijn schoonbroer, begrafenisaannemer Paul Groffen, als drager. Staf was verder vooral gekend als gansrijdersfiguur en geliefd lid van de Nieuwe Gans Berendrecht.

Hij was zondag dolgelukkig toen zijn 20-jarige kleinzoon Vincent op het Solft voor de tweede maal koning werd. Hij was donderdag, altijd even goed gezind, nog present bij het Ganzenhof waar hij in de namiddag met enkele gansrijders de zaal en de omgeving klaarmaakte voor het groot teerfeest van zaterdag. Daarop zouden Dave Thys, koning van de Lollemannen en kleinzoon Vincent gevierd worden. Het heeft niet mogen zijn. De huldiging van de koningen wordt uitgesteld tot later. Heel de gansrijdersgemeenschap is geschokt door het plotse overlijden, en leeft mee met de familie.