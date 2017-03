Geefkasten en kledijshop in Burcht en Zwijndrecht

Zwijndrecht - De gemeente en het OCMW van Zwijndrecht ondersteunen het hergebruik van kledij, huisgerei en allerlei andere spullen. Ze doen dit niet enkel uit duurzaamheidsoverwegingen, maar ook met een sterke sociale inslag. Behalve de twee geefkasten werkt de gemeente ook mee aan de kledijshop Feniks.

Geefkasten bij OCMW, Dorp Oost 45: hierin kun je volgende zaken geven en nemen: keukengerei, servies, boeken, strips, bedlinnen, dekens, kleine snuisterijen, kledij voor volwassenen… Toegankelijk: openingstijden van het OCMW.

Bij de Oude Pastorij (Huis van het Kind): hierin kun je volgende zaken geven en nemen: keukengerei voor baby’s en peuters, speelgoed, bad- en bedlinnen, kinderkledij van 0 tot 6 jaar, kleine babyspullen. Toegankelijk: openingstijden van het consultatiebureau van Kind & Preventie.

Kledijshop Feniks

In de Oude Pastorij in Burcht, Kaaiplein 29 vind je kledijshop Feniks waar, naast kledij, ook speelgoed, babymateriaal en keukengerief een tweede leven krijgen. Feniks is enkel voor inwoners van Zwijndrecht en Burcht die een Z-pas hebben. Voor meer info over de Z-pas, kun je terecht bij de Welzijnsbalie, Dorp Oost 45, 03 250 49 30. Open: donderdag van 13 tot 16 u. en zaterdag van 10 tot 14