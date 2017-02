Marcel Paardekam voor de zesde maal koning in Zandvliet

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - ZANDVLIET - Na een zware strijd op de Botermarkt is de 53-jarige Marcel Paardekam in Zandvliet koning geworden van de Zandvlietse Veteranen. In de voormiddag werd uittredend koning Dirk Daems uitgehaald aan zijn woning in de Kalmthousebaan. 's Middags werd er gegeten in de kantine van Camping De Watertoren. Daarna ging het vanaf de Evenementenhal in stoet naar de marktplaats waar de galg stond opgesteld.

Het eigenlijke gansrijden begon er omstreeks 15 uur. Het aantal deelnemers, gezeten op prachtige boerenpaarden, was teruggelopen naar 24. Patrick Daems, broer van uittredend koning Dirk, had namelijk in zijn hand gezaagd en kon niet deelnemen aan de strijd.

Deze zou uren duren. Pas na tweemaal snijden in de blote nek en een felle trok van Kim De Vresse kwam er leven in de brouwerij. Toch moesten er nog zeven toeren onder de blote nek gereden worden voor Marcel Paardekam (53) de moedwillige gans kon onthoofden. Het liep toen naar 19 uur en de duisternis begon al te vallen. De nieuwe koning, die bij BASF werkt, werd gekroond en met de mantel omhangen door voorzitter Rik Hendrickx. Marcel Paardekam was al koning in 1994, 2000, 2002, 2006 en 2013. Hij werd keizer in 1994. (SDL)