Covestro (vroeger Bayer) had goed jaar, ook in Antwerpen

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - 2016 was een recordjaar voor materialenproducent Covestro (het vroegere Bayer). Gedreven door de vraag naar innovatieve materialen stegen de kernvolumes van de groep met 7,5%.

Omdat de benuttingsgraad in alle fabrieken hoger lag, steeg de aangepaste EBITDA (resultaat voor belastingen) met 22,7% boven het cijfer voor 2015 tot 2,0 miljard euro. Het nettoresultaat van 343 miljoen euro verdubbelde ruim tot 795 miljoen. Op basis hiervan plant de Covestro groep zijn aandeelhouders een dividend te betalen van 1,35 EUR per aandeel.

Covestro stelt in de Antwerpse haven 830 medewerkers tewerk en produceert er aniline, polyether – beide uitgangsproducten voor polyurethanen – en de hightech kunststof polycarbonaat (Makrolon®). Het bedrijf heeft een totale productiecapaciteit van om en bij één miljoen ton. Zowat 95% van deze producten is bestemd voor export, voornamelijk naar andere EU-landen. De Antwerpse productievolumes voor 2016 lagen in lijn met 2015, ook al werden drie van de vier productie-eenheden enkele weken uit dienst genomen voor een periodieke onderhoudsstop. Ook voor Covestro in Antwerpen was 2016 dus een goed jaar. (sdl)