Feesten worden niet uitbesteed

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In de districtsraad werd maandag een korte interpellatie gehouden door raadslid Marc Maes.

Hij wilde weten of sommige evenementen als het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en Muziek in de Wijk door het district of Vrijetijdscentrum De Schelde zullen uitbesteed worden zoals (naar zijn zeggen) in sommige media was vermeld. Schepen Rudi Sempels antwoordde dat dit een vergissing is. Alleen Solft Events zal in de toekomst instaan voor de kerstboomverbranding (zoals dit jaar reeds het geval was) en voor de zeepkistenrace op het Solft. Sempels bevestigde dat een nieuwe cultuurantenne zal worden aangesteld zoals reeds in de nota van Laura Wouters werd gemeld.