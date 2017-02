Mogelijk toch Talent in de Tuin

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Van Laura Wouters, Cultuurantenne, ontvingen wij volgend bericht: “Ik beloofde jullie een update zodra ik meer wist over mijn overstap. Ikzelf zal op 6 maart naar district Antwerpen trekken. Mijn vervangster, Ellen Van Loenen, zal op 1 maart starten in het vrijetijdscentrum.

Ellen werkte voordien nog niet voor stad Antwerpen maar heeft al wel wat ervaring binnen het culturele wereldje.

Zoals ik jullie eerder meldde zal Talent in de Tuin niet georganiseerd worden op zondag 7 mei. Aangezien Fameus niet financieel noch personeelsmatig ondersteunt én omdat we Ellen de kans willen geven om zich rustig in te werken, verplaatsen we TNT. Ellen zal concretere afspraken met de mogelijke deelnemers maken zodra er meer duidelijkheid is over de periode waarin TNT zal doorgaan."