Gansrijden in rolstoelen in Monnikenhof

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In WZC Monnikenhof te Berendrecht wordt op zondag 19 februari weer het gansrijden in rolstoelen georganiseerd. Negen "ruiters" (mannen en vrouwen, allen bewoners van het WZC) komen aan bod. Ieder van hen vertegenwoordigt één van de negen maatschappijen in de Polder (inbegrepen de Vrouwengans).

De strijd begint om 14 u. in de cafetaria (de vroegere kapel) onder leiding van snijmeester Rik Hendrickx, die ook voor de nepgans zorgt. Blaaskapel "North Antwerp Streetband" zorgt voor de nodige muziek. Iedereen is welkom om de strijders aan te moedigen en om geld aan de kop te hangen. De nieuwe koning of koningin zal waarschijnlijk rond 16 u. gevierd worden. (sdl)