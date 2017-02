Studieplannen van 90-jarige overgrootmoeder opgeborgen na ongeval

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De bijna 90-jarige barones Antoinette Pecher uit Lillo is maandag in het ziekenhuis beland. Pecher kwam enkele dagen geleden nog in het nieuws omdat ze op haar gezegende leeftijd nog van zin was om in Antwerpen op kot te gaan om Filosofie te gaan studeren. Die plannen komen nu in het gedrang.

Barones Pecher wilde ’s morgens naar de bijeenkomst van de Antwerpse seniorenraad gaan. In den Bell, waar de vergadering zou plaats vinden, liep ze echter op een glazen deur. Zij viel en brak een heup. Vandaag wordt de 90-jarige geopereerd.

De barones wil de stad Antwerpen nu voor het gerecht dagen omwille van de onveiligheid in het Bell-gebouw. Pecher zal naar schatting zes weken immobiel zijn. Zij was van plan een opleiding Wijsbegeerte te volgen aan de Antwerpse Universiteit. De start ervan zal nu verschoven worden.