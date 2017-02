Slechts één Storm-windturbine

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In de polder van Zandvliet, vlakbij de Nederlandse grens bouwt de Nederlandse groep Storm een windmolen van 200 m hoogte.

Oorspronkelijk had de onderneming twee aanvragen gedaan, maar dat werd niet toegelaten omdat de ene molen op een plek kwam die eventueel voorzien wordt voor de uitbreiding van een wachtdok voor lichters.

Het zogenaamde Storm-windpark met één molen wordt nu gepland in de nabijheid van de Schelde-Rijnverbinding en de A12 op een gedeelte dat ondergespoten is. Het terrein is schoongemaakt en omspannen met linten. De bouw start binnenkort en duurt tot eind 2017.