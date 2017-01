Veer Lillo-Liefkenshoek in zomer 2018, zegt Annick De Ridder

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Volksvertegenwoordiger Annick De Ridder kreeg nieuws in verband met de herneming van het veerpont in Lillo. Daarvoor is de bouw van een nieuwe steiger in Liefkenshoek nodig.“Deze zou midden 2017 beginnen. De ingebruikname kan binnen 18 maanden. Hierdoor zou in de zomer van volgend jaar het veer terug kunnen varen”, zegt zij.

Volgens De Ridder is het spijtig dat Europese fondsen niet werden binnengehaald. Een voorstel voor een 50/50 verdeling van de nodige 1,8 miljoen euro ligt nu bij havenbedrijf. "De andere helft komt op rekening van de Vlaamse overheid. Hopelijk komt hier snel groen licht", zegt De Ridder.

" Het zou fantastisch zijn indien in de zomer van 2018 het Lillo Veer terug zou kunnen varen. Voor inwoners en toeristen". Het vroegere veer Lillo-Doel werd opgedoekt omwille van de drukke scheepvaart. (sdl)