Bart De Wever op nieuwjaarsreceptie N-VA

Regio De Antwerpse burgemeester Bart De Wever is vrijdagavond op bezoek geweest in de Polder. In het Reigershof te Berendrecht woonde hij de nieuwjaarsreceptie bij van de plaatselijke N-VA. Het feestzaaltj... Lees verder