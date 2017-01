Receptie met nieuwe Lillonaren

Antwerpen / Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Lillo krijgt er zes nieuwe inwoners bij. Dat vergroot het aantal ingezetenen van 34 naar 40. Ritchy Truyen (50) en Kelly van Heuverswin (38) met hun vier kinderen verhuizen binnenkort uit Stabroek naar de vroegere herberg "Louwke van 't Licht" die wordt omgevormd tot een woning.

De kinderen (twee jongens en twee meisjes) zijn 6,7,10 en 17. De ouders stelden zich al voor tijdens de receptie van de Lillonaren in de ruilbibliotheek. Deze verhoging van het aantal Lillonaren komt, volgens de berekeningen van burgemeester Carl Geeraerts, neer op 16%. De burgemeester verwelkomde overigens de nieuwe inwoners zeer hartelijk tijdens zijn toespraak op de receptie in de ruilbib. Daar waren de ouders reeds aanwezig, samen met een dertigtal ingezetenen. Carl Geeraerts weidde in zijn toespraak uit over de toekomstige werken aan de Scheldelaan, de Sigmadijken en de eigenlijke vesting. Die zullen alles samen drie jaar duren en Lillo grondig veranderen. (sdl)