Bart De Wever op nieuwjaarsreceptie N-VA

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De Antwerpse burgemeester Bart De Wever is vrijdagavond op bezoek geweest in de Polder. In het Reigershof te Berendrecht woonde hij de nieuwjaarsreceptie bij van de plaatselijke N-VA. Het feestzaaltje van het restaurant was goed vol gelopen met leden en sympathisanten.

De Wever werd verwelkomd door districtsburgemeester Carl Geeraerts en door schepen Sempels die in de plaats van voorzitter van Herck, getrroffen door ziekte, een welkomstwoord uitsprak. De Antwerpse burgemeester hield zelf een uiteenzetting over de politiek in het land en in Antwerpen. Over de Polder zei hij dat die voornamelijk in het licht kwam door de aanwezigheid van pokémon in Lillo. Na afloop kreeg hij een mand vol Polders lekkers, zoals droge worst, rookvlees en een fles Zandvliet. Er was ook een cadeaubon bij voor een abonnement op het plaatselijk blad 't Polderke. (sdl)